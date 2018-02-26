طريقة سهلة لإنقاص الوزن دون الشعور بالجوع

متابعات(صدى):

لايعني التخسيس وإنقاص الوزن الشعور بالجوع، ولا ينبغي أن يؤدي إلى نقص مغذيات يحتاجها الجسم.

ويجب عليك لتخفيف الوزن، أن توازن وتنوع الغذاء الذي تتناوله، مع الأخذ في الاعتبار أن إنقاص الوزن تدريجيًا وببطء يسهل الحفاظ على الوزن الجديد، وعدم استعادة الوزن السابق.

ولا ينبغي أن يقل عدد السعرات الحرارية التي تتناولها خلال اليوم عن 1800 سعرة، ويتحدد عدد السعرات المناسب للفرد حسب طوله ووزنه، وغالباً ما يتراوح بين 2000 و2500 سعرة.

.وعند اتباع حمية غذائية قليلة السعرات تتراوح بين 1800 و2000 سعرة حرارية قم بتقسيم الإجمالي على عدد الوجبات. فإذا كان مقدار كل وجبة رئيسية 500 سعرة، مع تناول وجبتين خفيفتين مقدار كل منهما 150 سعرة يصبح المجموع 1800 سعرة.

ويذكر أن هناك طريقة أخرى لتقسيم الـ 1800 سعرة حرارية على مدار اليوم تساعد على نجاح التخسيس، هي: تناول 450 سعرة في كل من الوجبتين الأولى والثانية، ثم تناول 360 سعرة في الوجبة الثالثة، و270 سعرة في كل من الوجبة الرابعة والخامسة.