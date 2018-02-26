” التعليم ” : 99% من مدارس البنين تقوم بتثبيت الحضور والانصراف

حمود العنزي (صدى):

أكد وكيل وزارة التعليم لتعليم البنين الدكتور نياف الجابري أن المدارس الحكومية للبنين تميزت هذا الأسبوع في تثبيت الحضور والانصراف حيث حققت 23 إدارة تعليمية نسبة 100% في التثبيت، فيما تجاوزت 13 إدارة نسبة 99% ، ‏ وإدارتان تجاوزتا 98% ، و7 إدارات تخطت الـ 95% ، أما إدارتين فقد كانت دون نسبة 95%، وهذا يدل على حرص الإدارات التعليمية – ممثلة في قياداتها في المستويات المختلفة – في المدارس والمكاتب وإدارات التعليم.

وأشار أن نسبة التثبيت في المدارس الحكومية للبنين نهاية الأسبوع الماضي بلغت 99.09% ، فيما بلغت نسبة التثبيت في المدارس الأهلية بنين 98.99% ، ونسبة التثبيت في المدارس الحكومية للبنات بلغت 92.12% ، أما نسبة التثبيت في المدارس الأهلية للبنات فقد وصلت 94.43%.

ومن ناحية الغياب، بلغت في مدارس البنين الحكومية نسبة الغياب بدون عذر 2.44%‏ والغياب بعذر 1.38% ، وفي مدارس البنين الأهلية بلغت نسبة الغياب بدون عذر 3.17%والغياب بعذر 1.77%‏ ، وأما مدارس البنات الحكومية فقد بلغت نسبة الغياب بدون عذر 1.76%‏ والغياب 4.20%، وفي مدارس البنات الأهلية بلغ الغياب بدون عذر نسبة 1.56?‏ ، والغياب بعذر نسبة 4.70%.

وأوضح الدكتور الجابري أن تثبيت الحضور والانصراف للطلاب والطالبات يعني إتاحة البيانات لقادة التعليم في المستويات المختلفة الأمر الذي يوفر الجهود الإشرافية ويكشف مواطن الخلل ويساعد في رسم الحلول، سواء أكانت حلولاً عاجلة أم حلولاً على المدى المتوسط، مقدمًا الشكر للقائمين على نظام نور، نظير التزامهم بتقديم الدعم الفني اللازم، سواء للجنة الإشرافية في مستوى الوزارة أم للجان العاملة في إدارات التعليم.