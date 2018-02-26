تعليم نجران يعلق الدراسة غدًا في مدارس البنين والبنات

راشد آل شريه(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمنطقة نجران، تعليق الدراسة غدًا الاثنين في مدارس البنين والبنات بمنطقة نجران ومحافظاتها.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم نجران عبدالله الشهري، أنه بناءً على التنبيهات الواردة من هيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ونظرًا للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامة الطلاب والطالبات، فقد وجه مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور محسن بن علي حكمي بتعليق الدراسة غداً الاثنين ‏في مدارس البنين والبنات بالمنطقة ومحافظاتها.