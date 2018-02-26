بالفيديو.. وقوع انفجار ضخم بمدينة ليستر البريطانية

لندن(صدى):

أكدت الشرطة البريطانية ، اليوم الأحد ، على وقوع انفجار ضخم بمدينة ليستر وسط البلاد ، محذرة المواطنين من التواجد في محيط المنطقة .

وقالت الشرطة في بيان لها ، أنها كلفت جميع أجهزة الطوارئ حاليًا بالتعامل مع الأمر .

وأرسلت إدارة الإطفاء ، 6 عربات إطفاء إلى موقع الانفجار بمدينة ليستر ، بعد تلقيها بلاغًا بوقوع انفجار كبير وانهيار أحد المباني .