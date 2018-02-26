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بالفيديو.. وقوع انفجار ضخم بمدينة ليستر البريطانية

بالفيديو.. وقوع انفجار ضخم بمدينة ليستر البريطانية
لندن(صدى):

أكدت الشرطة البريطانية ، اليوم الأحد ، على وقوع انفجار ضخم بمدينة ليستر وسط البلاد ، محذرة المواطنين من التواجد في محيط المنطقة .

وقالت الشرطة في بيان لها ، أنها كلفت جميع أجهزة الطوارئ حاليًا بالتعامل مع الأمر .

وأرسلت إدارة الإطفاء ، 6 عربات إطفاء إلى موقع الانفجار بمدينة ليستر ، بعد تلقيها بلاغًا بوقوع انفجار كبير وانهيار أحد المباني .


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