بالفيديو.. وقوع انفجار ضخم بمدينة ليستر البريطانية
أكدت الشرطة البريطانية ، اليوم الأحد ، على وقوع انفجار ضخم بمدينة ليستر وسط البلاد ، محذرة المواطنين من التواجد في محيط المنطقة .
وقالت الشرطة في بيان لها ، أنها كلفت جميع أجهزة الطوارئ حاليًا بالتعامل مع الأمر .
وأرسلت إدارة الإطفاء ، 6 عربات إطفاء إلى موقع الانفجار بمدينة ليستر ، بعد تلقيها بلاغًا بوقوع انفجار كبير وانهيار أحد المباني .
#عاجل
انفجار في #ليستر البريطانية.. والشرطة تتعامل مع الحادثhttps://t.co/S3RaT5PNFq#فيديو pic.twitter.com/fWQ72lQ7l9
— صحيفة اليوم (@alyaum) ٢٥ فبراير، ٢٠١٨
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