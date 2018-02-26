  • الأحد 25

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالصور.. ” الحرس الوطني ” ينقذ طفلة تعرضت للدهس بالجنادرية

بالصور.. ” الحرس الوطني ” ينقذ طفلة تعرضت للدهس بالجنادرية

بالصور.. ” الحرس الوطني ” ينقذ طفلة تعرضت للدهس بالجنادرية
سعيد العجل(صدى):

فتحت الجهات الأمنية المختصة ، تحقيقًا في واقعة دهس طفلة من قبل مركبة ، على طريق الجنادرية ، حيث هرب قائدها على الفور تاركًا الطفلة ملقاه على الأرض .

واستقبل مركز صحي الجنادرية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة التابع للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني ، الطفلة المصابة بالدهس في الحادث ، حيث تم عمل الإجراءات الإسعافية اللازمة على الفور ، ثم تم نقلها من خلال طائرة الإخلاء الجوي الطبي إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني في خشم العان .

وقال أحد منسوبي الشرطة العسكرية بوزارة الحرس الوطني ، إن الطفلة كانت تنزف الدماء ، فبادر على الفور بنقلها إلى مركز صحي الجنادرية لإسعافها ، لافتًا إلى أن ما قام به هو عمل خيري إنساني لوجه الله تعالى ، داعيًا أن تستقر حالة الطفلة وتتماثل للشفاء .

 

 


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *