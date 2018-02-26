الشرطة الإسرائيلية تستجوب نتنياهو الجمعة الماضية في قضيتي فساد

القدس(صدى):

أعلنت العديد من وسائل الإعلام، اليوم الأحد، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيخضع الجمعة القادمة، للاستجواب كمشتبه به وكشاهد في مسألتي فساد.

واستجوبت الشرطة نتنياهو 7 مرات منذ مطلع العام 2017، وأوصت في الثالث عشر من فبراير باتهامه بالفساد والاختلاس وسوء استغلال الثقة فى ملفين آخرين.

وبحسب الإذاعات والتلفزيونات العامة، فان نتنياهو سيستجوب كمشتبه به في قضية ” بيزيك ” ، وهو اسم أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، وكشاهد في شكوك حول فساد محتمل حصل خلال بيع ألمانيا لإسرائيل 3 غواصات عسكرية.