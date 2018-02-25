غدًا.. الأخضر يخوض مواجهته الودية أمام مولدوفا

ماجد محمد(صدى):

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم غدٍ في معسكره الذي تحتضنه محافظة جدة مواجهته الودية أمام منتخب مولدوفا، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتأتي المواجهة في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا الصيف المقبل.

وكان الأخضر السعودي قد اختتم تدريباته اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية تحت اشراف المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي، وتركزت الحصة التدريبية على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية، بعدها أجرى الجهاز الفني مناورةً على نصف مساحة الملعب.