دراسة: الاحتضان يعالج الأمراض النفسية

متابعات(صدى):

تلعب الهرمونات دورًا هامًا في تحسين الحالة النفسية، مثل هرمون الأوكسيتوسين، وهو هرمون يفرزه الجسم عند الاحتضان، والذي يمكن أن يلعب دورًا في المساهمة في تحسين العلاج النفسي.

وقال البروفيسور رينيه هورلمان من المستشفى الجامعي في بون: يمكن لهرمون الأوكسيتوسين أن يخفف من أعراض الأمراض العقلية المختلفة، وبالتالي يمكن أن يساعد المرضى الذين يعانون من اضطرابات التوحد، أو اضطراب الشخصية الحدي أو اضطراب القلق.

وأضاف البروفيسور الدكتور هورلمان: جسد الإنسان ينتج الهرمون بشكل طبيعي، لكن يمكن استخدام الهرمون على شكل بخاخ للأنف، هكذا يصل إلى المخ ويستقر هناك.