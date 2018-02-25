بالصور.. وزارة الثقافة والإعلام تحتفي باليوم الوطني لدولة الكويت

علي القحطاني (صدى):

أقامت وزارة الثقافة والإعلام اليوم الأحد، احتفالية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السابع والخمسين ويوم التحرير السابع والعشرين لدولة الكويت وذلك بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض .

وتضمنت الاحتفالية معرضاً للفنون التشكيلية وندوة ثقافية عن العلاقات السعودية الكويتية، وفيلما وثائقيا عن العلاقات بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى العديد من الفقرات التراثية من ألوان الفلكور الكويتي والسعودي.

وشارك في الندوة التي أدارها الكاتب حمد القاضي، رئيس تحرير عكاظ جميل الذيابي، والإعلامي مشاري الذايدي من المملكة، والباحث السياسي الدكتور عايد المانع ، والإعلامي مشعل النامي من الكويت.