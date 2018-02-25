موعد إطلاق خدمة النقل العام بالرياض وجدة

نايف السالم(صدى):

تستعد شركة وطنية متخصصة ، بإشراف مباشر من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، وشركة ” مترو جدة ” ، لإطلاق خدمة النقل العام الجديدة في مدينتي الرياض وجدة ، يوم الثلاثاء المقبل .

وتسعى الشركة لتقديم الخدمة بأسعار تشجيعية ورمزية قد تصل إلى 3 ريالات من محطة إلى أخرى .

ومن جانبها ، أهابت اللجنة المسؤولة عن المشروع ، بجميع المواطنين ، الحرص على الاستفادة من هذه الخدمة في مدينتي الرياض وجدة ، وتزويد الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء ، بآرائهم ومقترحاتهم لتطوير الخدمة .