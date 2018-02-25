بالفيديو.. أحد مشاهير سناب شات يناشد الإعلام بتسليط الضوء على نادي الحي

نواف السالم(صدى):

ناشد أحد مشاهير ” السناب شات ” ، أحمد الرشيد، الإعلام ‏المرئي والصحف، وبرامج التلفزيون الرياضية، الاهتمام بمشروع ” نادي الحي ” ، الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم، ‏وهيئة الرياضة والشباب.

وأضاف ” الرشيد ” ، خلال مقطع فيديو على تطبيق ” السناب شات ” ، أن المشروع يخدم المجتمع من شباب وبنات وأطفال، متمنيًا أن هذا المشرع يأخذ حقه في التغطية الإعلامية، لاسيما وأنه بدون رسوم، فضلاً عن توافير وسيلة التنقل إلى نادي الحي.

وأشار إلى أن هناك مختصين تربويون يشرفون على التمرينات، بالإضافةإلى احتواء مبنى المشروع على عدة صالات مختصة لكل تمرين.