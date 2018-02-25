مخمور في شركة توصيل يدهس فتاة حتى الموت

نايف السالم(صدى):

باشرت شرطة أبحر بجده، أمس السبت التحقيق في حادث مقتل فتاة دهسها قائد سيارة تعمل مع إحدى شركات التوصيل.

وقالت مصادر، إن الفتاة كانت بصحبة زميلات لها، عندما طلبن من قائد السيارة توصيلهن، ثم فوجئن به يغير وجهته باتجاه منطقة أبحر، دون أن يوضح لهن السبب.

وأضافت المصادر، أن الفتيات أصبن بالذعر، وحاولن إيقاف السائق؛ لكنه واصل السير، فقفزت إحداهن من السيارة، محاولة النجاة بنفسها، ما عرضها لبعض الإصابات، موضحة أن قائد السيارة لم يسمح للفتاة لالتقاط أنفاسها، وعاد بالسيارة ليدهسها على مرأى من زميلاتها.

وأشارت المصادر، إلى أن السائق لم يحاول الهرب وبقي في موقع الحادث؛ حتى جاءت الشرطة وألقت القبض عليه، وهو ما ربطه البعض بحديث الفتيات الناجيات بأنه كان ” في حالة غير طبيعية ” .

وأبلغت الجهات الأمنية بالحادث، فباشرته في الحال وتم التحفظ على جثة الفتاة، فيما أودع السائق السجن تمهيدًا لإحالته إلى النيابة.