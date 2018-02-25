المعارضة القطرية: مصير حلف الطغاة هو حكم الشعب الذي لا يرحم

طلال الضوي(صدى):

أكد ائتلاف المعارضة القطرية ، إن نظام ” تميم ” ، يعمل على إحياء الثنائية التركية الإيرانية ، لتشكيل قوة تتمكن من التحكم في الأمة العربية وتحقق مصالحها الشخصية .

وأشار ائتلاف المعارضة ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، إلى أن قطر تعمل على التوصل إلى اتفاق يمكنها من النفوذ ، قائلًا ” وزير خارجية تميم يحاول ان يعيد إحياء الثنائية الايرانية التركية الهادفة الى التحكم بأمتنا العربية. فالنظام القطري تم تلزيمه من قبل طهران وانقرة ان يروج لمنظومة اقليمية يتقاسم نفوذها نظام الملالي والعثمانيين الجدد ” .

وتابع في تغريدة أخرى ” المحاولة الاولى فشلت عندما اخفق الربيع الاخواني في تحقيق اهدافه الخبيثة التي ارادت إرساء أنظمة اخوانية يسيطر عليه اردوغان مقابل هلال مذهبي ايراني ويتوزع عليهما النفوذ والثروات في الشرق الاوسط ” .

وأوضح ائتلاف المعارضة القطرية ، أن النظام القطري لم يجد ملاذًا بعد نفور كافة الدول العربية من حوله ، فحاول الحفاظ على علاقته بإيران وتركيا ، قائلًا ” لقد وجدالنظام القطري وبعد ان اصبح مرفوضا ومكروها من محيطه الخليجي والعربي ، أن الضامن لبقائه هما ايران وتركيا فيكون سمسارهما على الأرض وحامي مصالحهما وجابي ضرائبهما ” .

واستطرد ” تميم ومحركيه ومشغليه يستغلون حاليا الوضع الاقليمي المتأزم ليروجوا عند الاوروبيين والامريكيين أن تأمين الراحة للغرب من مشاكل الشرق الاوسط هو في توافق النظامين الايراني والتركي ضمن نظام جيوسياسي جديد ” .

وشدد ائتلاف المعارضة ، على نهاية النظام القطري ، قائلًا ” نؤكد للقطريين الشرفاء ولشعوب امتنا العربية ، ان حلف تميم وخامنئي واردوغان سيسقط وينهار وسيكون مصير هؤلاء الطغاة حكم الشعب الذي لا يرحم ” .