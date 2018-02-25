شاهد.. برج المملكة يتزين في اليوم الوطني للكويت

نايف السالم(صدى):

وحرصت المملكة على المشاركة في احتفال الكويت بيومها الوطني، والذي يأتي يوم 25 فبراير من كل عام، حيث تزين برج المملكة في الرياض بعلم الكويت احتفالًا بيومهم الوطني.

ويذكر أن الكويت، قد استقلت في 19 يونيو 1961 إبان عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح، فكان أول احتفال بعيد الاستقلال يوم 19 يونيو 1962، وهي المرة الوحيد التي أقيم فيها احتفال بالاستقلال بهذا التاريخ.

وفي عام 1963 تم ترحيل عيد الاستقلال، وتم دمجه مع تاريخ عيد جلوس الأمير عبدالله السالم الصباح، والذي يصادف يوم 25 فبراير، ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بعيد استقلالها في هذا التاريخ.