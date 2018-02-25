بالفيديو.. سلاحف بحرية مهددة بالانقراض تضع بيضها على شاطئ بالهند

نيودلهي(صدى):

تسللت المئات من سلاحف ” ريدلي الزيتونية ” المهددة بالانقراض، إلى البحر في منطقة جانجام الهندية، وعلى الشاطئ وضعت بيضها في مشهد جماعي مثير.

وتتميز هذه السلاحف بلونها الأخضر الزيتوني وقوقعتها على شكل القلب، فيما يبلغ طول الدرع المغطية جسد هذه السلحفاة ما بين 62 و70 سنتيمتراً، أما الصغار فلونها رمادي داكن عادة.

ويزور عشاق الطبيعة شاطئ جانجام في إقليم ولاية أوديشا، على الساحل الشمالي ‏الشرقي للهند لمشاهدة تلك اللحظات المثيرة، حيث تُعد تلك المنطقة أكبر موقع تبني فيه تلك السلاحف أعشاشها.