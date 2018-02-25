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آل الشيخ ينشر فيديو للترويج لكأس الرياضات الإلكترونية

آل الشيخ ينشر فيديو للترويج لكأس الرياضات الإلكترونية
ماجد محمد(صدى):

نشر رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ مقطع فيديو ترويجيا لبطولة كأس الرياضات الإلكترونية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، التي ستقام في الفترة من 1 إلى 3 مارس المقبل.

ويذكر أنه شارك في الفيديو الترويجي عدد من مشاهير الألعاب الإلكترونية، منهم عبدالعزيز الشهري بطل العالم في لعبة ” الفيفا ” ، والفتاة ” عبير ” التي تحدت الأقوى لتهزمه، و ” مستر فيفا ” الذي يُعد من محترفي اللعبة المشهورين.

وأوضح موقع البطولة، الذي يمكن الاشتراك من خلاله ومعرفة القوانين والجداول، أن الألعاب الممكن التسجيل فيها هي: فيفا 2018، league of legends ،super smash bros، tekken 7، mariokart 8.


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