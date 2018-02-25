بالفيديو.. شاحنة تسير بمفردها بعد مقتل سائقها في حادث تصادم

نيودلهي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لشاحنة تعرضت لحادث تصادم في أحد مناطق الهند ، وانقلبت على جانبها ، مما نتج عنه مقتل سائقها بداخلها .

وأظهر المقطع الشاحنة المتهالكة وهي ملقاه على الطريق بأحد جانبيها ، بينما حاول عدد من عمال الإنقاذ رفعها ، ليتفاجأ الجميع بسير الشاحنة وجر الرافعة خلفها .

ووفقًا لوسائل إعلامية ، فقد أذهل الموقف الجميع ، حيث اعتقد البعض أن هناك شبحًا يقود الشاحنة ، وهو الذي قادها بعد وفاة سائقها .