رياح سطحية تعيق الرؤية بعسير ومكة

أبها(صدى):

أكد النظام الآلي للإنذار المبكر ، على استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، على منطقة تثليث بعسير ، وتمتد إلى بيشة وحمضة والعين والأجزاء المجاورة لها ، بما يؤدي إلى الحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم ، حتى يوم غد الإثنين

وأشار الإنذار المبكر ، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية بما يحد من الرؤية الأفقية إلى 1 كم ، على منطقة الموية بمكة المكرمة ، لتمتد إلى تربة والخرمة ورنية والأجزاء المجاورة لها ، لتشمل الطرق السريعة والأجزاء المفتوحة .