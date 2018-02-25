” النصر ” يستأنف تدريباته بمناورة كروية

نواف السالم(صدى):

استأنف الفريق الأول لكرة القدم نادي النصر، اليوم الأحد، تدريباته على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود.

وبدأ التدريب باجتماع للمدرب كرونسلاف يورشيتش، مع اللاعبين من ثم تدريبات لياقة متنوعة تضمنت جري حول الملعب، وتمارين باستخدام عدد من الأجهزة تبعه تدريبات بالكرة تعتمد على التمريرات البينية القصيرة وعلى المرواغة والتسديد على مرمى صغير، واختتم التدريب بمناورة كروية على نصف الملعب.

ولم يشارك في التدريب اللاعب جونيور كابانانفا، حيث سمحت له الإدارة بالسفر لإنهاء بعض الإجراءات القانوية الخاصة به.