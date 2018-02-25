السلطات اليابانية تعثر على رأس سيدة في حقيبة سائح أمريكي

طوكيو(صدى):

عثرت السلطات اليابانية على رأس سيدة داخل حقيبة سائح أمريكي كانت موضوعة داخل مسكن استأجره لقضاء عطلته باليابان.

وقالت الشرطة إنه شوهد يحمل حقيبة كبيرة خارج المبنى الذي كان يقيم فيه، حيث ذكرت تقارير إعلامية محلية أن السيدة شوهدت آخر مرة من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية وهي تسير مع الأمريكي.

وقالت مصادر إعلامية إن الضحية قالت في وقت سابق لأصدقاء لها إنها ستذهب لزيارة رجل أمريكي تعرفت عليه عن طريق الإنترنت.

وتعتقد الشرطة أن الرأس الذي عُثر عليه في الحقيبة، هي رأس السيدة اليابانية البالغة من العمر 27 عامًا، التي أبلغت أسرتها عن فقدها.