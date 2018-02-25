تأجيل لقاء يوفنتوس وأتالانتا لتساقط الثلوج

نواف السالم(صدى):

قرر حكم مواجهة يوفنتوس وأتالانتا ، تأجيل المباراة التي كانت من المقرر أن تتم اليوم الأحد على ملعب الأول بشمال البلاد ، ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم .

وأصدر الحكم ماوريتسيو مارياني ، قرار التأجيل ، بسبب سوء الأحوال الجوية ، وتساقط الجليد بشكل كثيف داخل الملعب والمنطقة المحيطة ، وذلك بعدما نزل إلى ساحته قبل موعد المباراة بساعة للتحقق من عدم ملاءمتها .

ومن المنتظر أن تعلن رابطة الدوري الإيطالي ، خلال الفترة المقبلة ، عن موعد المباراة بين الفريقين .