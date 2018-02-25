أسواق وادي الدواسر والسليل يشهدان ارتفاعات طفيفه في أسعار

عادل الحربي(صدى):

تشهد أسعار الاعلاف بأسواق وادي الدواسر والسليل، ارتفاعا طفيفا بالأسعار عن الفتره السابقة، حيث ارتفع سعر لبنة البرسيم الصافي من 15 إلى 16 ريالا للبنه الواحده وارتفع سعر لبنة البرسيم المخلوط من 12 ريال إلى 12.5 ريال ، فيما ارتفع سعر لبنة الرودس إلى 12 ريال.

وبلغت أسعار الذره 12.5 ريال للبنه، وتشهد الذره والرودس منذ فتره شح في عرضها بالسوق مقارنه بالأعلاف الأخرى.

وتوقع متعاملون بأسواق الأعلاف بمحافظتي وادي الدواسر والسليل أن الاسعار ستعاود الارتفاع خلال الأيام القادمه وعللوا ذلك بسبب عدم ظهور بوادر للعشب وتأخر الأمطار لهذا العام بالإضافه لقلة الانتاج خلال الفتره الماضيه من فصل الشتاء الذي يقل الانتاج فيه عن فصل الصيف.

ورغم أن الأيام القادمه ستشهد تحسن في الانتاج، إلا أن السوق بحاجه للمزيد ويعتبر سوق الاعلاف بوادي الدواسر من أكبر أسواق الاعلاف بالمملكه، نظرا للرقعه الزراعيه الكبيره التي تحويها محافظتي وادي الدواسر والسليل ووجود شركات زراعيه كبرى كشركة نادك والانماء والخريف والشدي وغيرها من الشركات.

ويشهد السوق زحام وعدم تنظيم وعشوائيه وكثرة العماله السائبة، وطالب العديد من مرتادي السوق الجهات ذات العلاقة تنظيمه وايجاد مباسط وحراج رسمي ومكاتب تسويق زراعي.