بالفيديو.. ” التميمي ” يهنئ الكويت من على ارتفاع 35 ألف قدم باليوم الوطني

سعيد العجل(صدى):

هنأ معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكابتن عبدالحكيم التميمي، برسالة صوتية المسافرين الكويتيين على متن الرحلات القادمة من الكويت بمناسبة العيد الوطني للكويت.

وتمنى لهم دوام الرخاء والأمان للكويت قيادة وشعباً، وذلك من ارتفاع تجاوز 35000 قدم.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطارات المملكة، قد شاركت في احتفالات دولة الكويت الشقيقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الكويتي الـ(57)، الذي يوافق الخامس والعشرين من شهر فبراير من كل عام، تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتجسيدًا لروح التلاحم بين الشعبين الشقيقين.

وأقيمت العديد من الفعاليات الوطنية في مختلف صالات المطارات الدولية، واستقبال وتوديع المسافرين القادمين والمغادرين بالورود والأغاني الوطنية الكويتية، وتوزيع العلم السعودي والكويتي وبعض الهدايا التذكارية الخاصة بهذه المناسبة.