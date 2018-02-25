” منشآت ” : استمرار التسجيل في برنامج ” استرداد الرسوم “

عادل الحربي(صدى):

أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” ، على استمرار التسجيل ببرنامج استرداد الرسوم الحكومية ، من خلال البوابة الإلكترونية من هنا ، والتي تشمل الشركات في مختلف القطاعات التي أسست منذ 2016 ، وتم تسجيل موظف بها على الأقل .

وأشارت الهيئة ، إلى أن استرداد الرسوم الحكومية ، سيكون مُتاحًا بنسبة 100% ، على رسوم إصدار وتجديد السجل التجاري للشركات ، واشتراك الغرفة التجارية ، وتسجيل العلامة التجارية ، بالإضافة إلى اشتراك البريد السعودي ، ورسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة .

وأوضحت ” منشآت ” ، أن قطاعي التجزئة والمقاولات ، سيحققون استفادة من المقابل المالي حتى 20 عاملًا ، لافتة إلى أنه سيتم صرف أول استحقاق في نهاية الربع الأول من العام الجاري ، مع شرط أن تكون هذه الشركات المستفيدة من البرنامج ، مارست النشاط التجاري وسجلت موظف واحد على الأقل في التأمينات الاجتماعية منذ 2016 أو بعدها .

ولفتت هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، إلى أنه بإمكان المؤسسات الفريدة التحويل إلى شركة الشخص الواحد للاستفادة من البرنامج ، مضيفة أن آلية مراجعة الطلبات في النهاية تمر بمرحلتين ، الأولى تتمثل في التسجيل ثم التحقق من أهلية الشركة ، لتصل إلى المتقدم بعد ذلك رسالة نصية حول وضع طلبه ، وتأتي بعد ذلك مرحلة طلب رفع المستندات المطلوبة للشركات عبر البوابة الإلكترونية .