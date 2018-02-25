التجارة والاستثمار: لا يشترط دفع رسوم التسجيل في ” واصل ” للسنة الأولى

عادل الحربي (صدى):

تحرص وزارة التجارة والاستثمار، على دعم مسيرة التنمية والتطوير في المملكة بتقديم خدمة ” واصل ” البريدية لتستفيد من أفضل التقنيات المتبعة عالمياً لدعم تفعيل التعاملات الحكومية الإلكترونية، مؤكدة أنه لا يشترط دفع رسوم التسجيل في ” واصل التجاري ” للسنة الأولى.

يذكر أن باقة واصل التجاري، مخصصة للقطاعات الحكومية والخاصة، وتشتمل على جميع مزايا باقة واصل المميزة، حيث يتم تفعيل هذه الباقة آلياً بمجرد تسجيل العنوان الوطني.

وتساعد ” واصل ” القطاعات الحكومية والخاصة في استقبال العدد الكبير من الرسائل في نفس المقر، والحد من عناء إرسال المندوبين إلى صناديق البريد المنتشرة في المكاتب.