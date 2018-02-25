بالصور.. ضبط 100 مخالف ومستودعًا لمواد غذائية فاسدة بالرياض

عادل الحربي (صدى):

تمكنت شرطة الفيصلية في الرياض اليوم الأحد، من ضبط 100 مخالف ومخزنا لمواد غذائية فاسدة بمشاركة عدة جهات، ضمن حملة ” وطن بلا مخالف ” .

وأوضحت في بيانٍ لها اليوم الأحد أن القوة المكلفة بمهام الحملة ضبطت قرابة 100 من مخالفي نظامي الإقامة والعمل من جنسيات عدة، وتم ضبط مستودع يحوي مواد غذائية فاسدة منتهية الصلاحية وسط العاصمة الرياض يديره مخالفون، وضُبط بحوزتهم أدوات وأختام تُستخدم لتزييف تواريخ مدة انتهاء الصلاحية وتغييرها.

وأشارت إلى أنه تم ضبط مجموعة أخرى امتهنوا بيع الخضراوات والفواكه متجولين على قارعة الطريق، دون مراعاة للاشتراطات الصحية والبيئة، مؤكدة أن الحملة لا تزال مستمرة حتى تحقق أهدافها المرجوة منها.