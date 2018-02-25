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بالفيديو.. التحالف العربي يستهدف تجمعات الحوثيين بـ ” ميمنة ” شرق صنعاء

بالفيديو.. التحالف العربي يستهدف تجمعات الحوثيين بـ ” ميمنة ” شرق صنعاء
فهمي محمد(صدى):

دشنت قوات التحالف العربي، اليوم الأحد، غارة جوية، استهدفت تجمعات لمليشيات الحوثي الإيرانية التحالف بميمنة جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وخاضت قوات الجيش اليمني، اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي الإيرانية في جبهة صرواح بين مأرب وصنعاء، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.


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