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مخاوف من انتقال صواريخ الحوثيين إلى تنظيم القاعدة

مخاوف من انتقال صواريخ الحوثيين إلى تنظيم القاعدة
فهمي محمد(صدى):

أكدت وسائل إعلام بريطانية ، إن المملكة تخشى من انتقال القدرات الصاروخية الإيرانية التي يستخدمها الحوثيون في اليمن ، إلى جماعات إرهابية كتنظيم القاعدة .

وأشارت وسائل الإعلام ، وفقًا لتصريحات سفير المملكة لدى اليمن محمد الجابر، إلى أن السعودية كشفت عن مخاوفها حول إمكانية انتقال الخبرات الصاروخية الإيرانية التي ساعدت الحوثيين في اليمن ، على إطلاق صواريخ بعيدة المدى من اليمن على الرياض ، ومن المحتمل أن تصل إلى مسلحي القاعدة .

ووجه مسؤولون سعوديون ، اتهامًا لإيران ، بتهريب صواريخ إلى اليمن ، وهو ما ساهم لدى الخبراء الإيرانيين ، في تطوير الإمكانيات الصاروخية لميليشيا الحوثي الإرهابية ، بما يمنحها إمكانية الوصول إلى المملكة .

 


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