لاعبو المملكة يبعثون رسالة محبة للكويت في يومها الوطني

طلال الغامدي(صدى):

أرسل عدد من لاعبي المملكة الحاليين والسابقين، رسالة محبة وتهنئة إلى الكويت، قيادةً وشعبًا، بمناسبة اليوم الوطني الكويتي الـ57.

ووجه يوسف الثنيان، اللاعب الدولي السابق، خلال مقطع فيديو حمل من المحبة ما يؤكد الترابط بين البلدين الشقيقين، كلماته التي حملت معاني جميلة، قائلا: ” في حب الكويت قصر الكلام كل عام وآل صباح بسلام ” .

أما رسالة محمد السهلاوي، لاعب نادي النصر فكانت: ” فرحة الكويت هي فرحة للسعودية.. دمتي كويت الأبية في ظل قيادتك الوفية ” .

وقال أحمد الفريدي لاعب نادي النصر: ” مهما قلنا في الكويت ما نوفي حبها ” ، كما بعث محمد الشلهوب لاعب نادي الهلال رسالة إلى شعب الكويت الشقيق: ” نقول للكويت وأهلها الكرام كل عام وأنتم بخير ” .

وأيضًا أكد ياسر القحطاني لاعب نادي الهلال، ” أن الكويت امتدادنا وأرضها أرضنا وشعبها شعبنا وعيدها عيدنا وأهلها عزوتنا.. بحبكم يا كويت ” .