” المرور ” تطبق آلية حديثة لرصد مخالفات الذروة

علي القحطاني(صدى):

تسعى الإدارة العامة للمرور ، لتطبيق آلية جديدة لرصد المخالفات أثناء الدخول أوقات الذروة ، وتجاوز نقاط المنع للشاحنات ، وذلك إلى جانب أجهزة ” باشر ” لرصد المخالفات المرورية .

ويهدف هذا الإجراء ، إلى منع أي تجاوزات في المستقبل ، وهو ما يؤثر إيجابيًا على الحركة المرورية في الطرقات والشوارع ، حيث يتم رصد التجاوزات عن طريق الكاميرات دون تدخل بشري .

وتحيل الإدارة كافة المخالفين ممن يتم ضبطهم ، لتطبيق العقوبات بحقهم وفقًا للائحة الجزاءات والمخالفات المرورية ، إلى هيئة الفصل في المخالفات المرورية ، لمن تستحق مخالفته ذلك ، أو في حال حجز الشاحنة .