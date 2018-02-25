انطلاق التصفيات الثانية لجائزة السويدان للتميّز

علي القحطاني(صدى):

انطلقت مساء اليوم الأحد، التصفيات الثانية لجائزة الشاب عبدالله بن بدر السويدان للتميّز في دورتها السادسة لطلاب التعليم العام على مستوى الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بقطاعي البنين والبنات، وبشراكة مع إدارات تعليم حفر الباطن والأحساء، في مجالات القرآن الكريم، والسنة النبوية، واللغة العربية، والموهبة والإبداع.

ويأتي ذلك بمقر جامع الشاب عبدالله بدر السويدان – رحمة الله – بحي السلمانية بالخبر للبنين، وبالمدرسة الابتدائية الثانية بالظهران للبنات.

وتمنى رئيس مجلس أمناء الجائزة الشيخ بدر بن عبدالله السويدان، لطلاب التعليم العام من الأبناء والبنات المراتب العالية التي ترقى بمستوى التنافس ونيل الجوائز المخصصة والمقدمة من قبل جائزة الشاب عبدالله بن بدر السويدان للتميّز.

وأشار السويدان، إلى أن حفل الدورة الخامسة وتكريم الفائزين والفائزات والمنسقين والمنسقات والمحكمين والمدارس الفائزة وجميع اللجان العاملة سيقام في حفل سيجمع الدورتين الخامسة والسادسة وسيحدد وقت إقامته بنهاية الدورة السادسة مباشرة.