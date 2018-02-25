بالفيديو.. مدرعة برمائية مطورة بأيدي سعوديين بمعرض ” أفد “

نايف السالم(صدى):

شهد معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي ” أفد ” ، جملة من الصناعات الحربية المميزة التي نفذتها وطورتها شركات محلية ومطورون سعوديون، تنوعت بين مدرعات وطائرات بدون طيار.

وأظهرت الجولة، التي قامت بها مجلة ” الرجل ” ، مدرعة برمائية مشاركة في العمليات العسكرية في اليمن بفعالية ونجاح، مطورة بأيدٍ سعودية، وتستطيع حمل 13 جنديا بحرا وأرضا داخل أراضي المعارك وميادين الاشتباكات.

كما شهد المعرض ابراز طائرة ” درون ” بدون طيار مطورة بأيدي القوات البرية، وكذلك مطبخا ميدانيا متنقلا مصمما لتجهيز وجبة لعدد 400 فرد، وهو قابل للنقل بدرجة عالية من السهولة، ويُستخدم داخل أراضي المعارك.

ركز المعرض أيضا على سيارات مدرعة وحربية ثقيلة، وعدد من الابتكارات التي تستخدم في العمل العسكري، وتشترك في تطويرها أيادٍ سعودية وشركات محلية.