مبادرة المشي الصحي الثامن لطالبات جامعة الملك عبدالعزيز برعاية الوقف العلمي

د. زينب المديفر(صدى):

أطلقت جامعة الملك عبد العزيز شطر الطالبات بفرع السليمانية يوم الخميس البرنامج السنوي لمبادرة المشي الصحي المقام للمرة الثامنة والتابع للوقف العلمي والذي حضره عددًا كبير من طالبات الجامعة ومنسوباتها للمشاركة في البرنامج، وشاركت العديد من الكليات بأركان صحية مميزة تحتوي على معلومات مفيدة وتوزيعات صحية وتثقيفية. ومن الكليات المشاركة كلية الاتصال والإعلام، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، كلية القانون، ومعهد اللغة العربية للناطقين بغيرها.

كما شاركة الطالبات من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تحت تنظيم خاص مساند لهن وفق طرق وقائية سليمة للمحافظة على سلامتهن،حيث شاركن طالبات هذه الفئة بجولات خاصة للطالبات من ذوي الاعاقات البصرية والاعاقات الحركية.

وفي ختام البرنامج تقدم الوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز بتسليم الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية للفائزات وعدد من الجوائز للمشاركات.