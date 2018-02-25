بالفيديو.. ركاب طائرة كويتية يحيون الملك سلمان

نايف السالم(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لركاب طائرة كويتية مغادرة من الرياض يرددون هتافات ” عاش سلمان ” في احتفالهم باليوم الوطني للكويت، ويأتي ذلك عرفان بمواقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه الكويت الشقيقة .

وتشارك المملكة دولة الكويت الشقيقة احتفالاتها بيومها الوطني الذي يصادف الخامس والعشرين من فبراير من كل عام، في مشهد يجسد عمق العلاقات التاريخية وأواصر الأخوة والمحبة والمصير المشترك الذي يجمع بين البلدين.

وشهدت مطارات المملكة احتفالات بالمناسبة من خلال تقديم الهدايا التذكارية وتوزيع الحلوى والضيافة العربية والأعلام الكويتية على الزوار الكويتيين القادمين إلى المملكة .