بالفيديو.. بائع كليجة يعلق لافتة ” اشتر بعدين صور “

عادل الحربي (صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع فيديو وصور لشاب اشتهر لوسامته وهو يبيع الكليجة ، خلال مهرجان الجنادرية 32 .

وظهر الشاب خلال المقطع ، وهو يقف أمام بضاعته من الكليجة ، ويبيع منها لزوار وضيوف المهرجان ، والتقط آخرون صورًا له وهو يتناول الشاب وسط إقبال عدد كبير من الزبائن .

وكان الشاب قد ظهر خلال المقطع ، وهو يعلق لوحة داخل محله ، دون عليها ” اشتر بعدين صور .. ممنوع التصوير بدون شراء ” ، مستغلًا إقبال الزوار وحرصهم على التقاط الصور له ، بعدما لاحظ عدم شرائهم للكليجة .