” هيئة الدواء ” توضح خطوات استخدام بخاخ الربو

عادل الحربي (صدى):

أوضحت هيئة الغذاء والدواء، الخطوات المثالية لاستخدام بخاخ الربو، من أجل التنفس بشكل جيد.

وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه يجب رج البخاخ من 10-15 مرة، وأزل غطاء بخاخ الربو والتأكد أن فتحة الفم نظيفة، مشيرة إلى ان بدون البخاخ خذ نفسًا شهيق، وإخراج النفس ” زفير ” ، وحمل البخاخة بشكل رأسي، يجب مسك البخاخ بعيد عن الفم، من ثم البدأ في الاستنشاق من الفم مع ضفط البخاخ مرة واحدة، واكمال استنشاق الهواء ببطىء، كما يتم حبس النفس من 50 10 ثواني، واخراج الهواء مرة أخرى ببطىء.