أمين عام مجلس التعاون يهنئ القيادة بالنجاح المتواصل للجنادرية

عادل الحربي(صدى):

رفع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهم الله ـ على النجاح المتواصل للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، في ظل ما يحظى به من رعاية واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ.

ووصف معاليه، الجنادرية بالمهرجان المهم لإبراز الموروث الثقافي للمملكة وما وصلت إليه من مكانة هامة في الثقافة والتراث على المستوى الخليجي والإقليمي.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم، جناح الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المشارك في المهرجان الوطني للتراث الثقافة “الجنادرية32 ” ، وجناح وزارة الخارجية، ودولة الإمارات وسلطنة عمان.