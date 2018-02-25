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” الأرصاد ” تكشف حالة الطقس ليوم الإثنين

” الأرصاد ” تكشف حالة الطقس ليوم الإثنين
نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، عن توقعاتها بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، على مناطق القصيم والرياض والشرقية ، يوم غد الإثنين .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن تأثير العوالق الترابية التي تؤدي إلى الحد من مستوى الرؤية الأفقية ، يستمر على نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية .

وأوضحت الهيئة ، أن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة ، على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية ، وأجزاء من شمال المملكة ، متوقعة تكون ضباب على أجزاء من وسط وشرق المملكة .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3845 ] نشر منذ 23 دقيقة

اللهم صيباً نافعاً ***
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بس توقعاتها بهطول ((((((أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار))))))) *
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على مناطق القصيم والرياض والشرقية ، يوم غد الإثنين .*!!!!!!!!!!
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مطر وأتربة وغبار ؟!!!
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دار دار * زنقه زنقه * من أنتم ؟!* هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 3845 ] نشر منذ 19 دقيقة

مطر وأتربة وغبار ؟!!!
*
بينزل بدل المطر * طين يعني ؟!* ههههههههههههههه
*
أستغفر الله وأتوب إليه ***

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