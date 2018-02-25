” الأرصاد ” تكشف حالة الطقس ليوم الإثنين
كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، عن توقعاتها بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، على مناطق القصيم والرياض والشرقية ، يوم غد الإثنين .
وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن تأثير العوالق الترابية التي تؤدي إلى الحد من مستوى الرؤية الأفقية ، يستمر على نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية .
وأوضحت الهيئة ، أن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة ، على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية ، وأجزاء من شمال المملكة ، متوقعة تكون ضباب على أجزاء من وسط وشرق المملكة .
رااايق[ عدد التعليقات: 3845 ] نشر منذ 23 دقيقة
اللهم صيباً نافعاً ***
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بس توقعاتها بهطول ((((((أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار))))))) *
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على مناطق القصيم والرياض والشرقية ، يوم غد الإثنين .*!!!!!!!!!!
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مطر وأتربة وغبار ؟!!!
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دار دار * زنقه زنقه * من أنتم ؟!* هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
رااايق[ عدد التعليقات: 3845 ] نشر منذ 19 دقيقة
مطر وأتربة وغبار ؟!!!
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بينزل بدل المطر * طين يعني ؟!* ههههههههههههههه
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أستغفر الله وأتوب إليه ***
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25383 ] نشر منذ 7 دقائق
الله يرحمنا برحمته الواسعة