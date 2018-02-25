” الأرصاد ” تكشف حالة الطقس ليوم الإثنين

نايف السالم(صدى):

كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة ، عن توقعاتها بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار ، على مناطق القصيم والرياض والشرقية ، يوم غد الإثنين .

وأشارت هيئة الأرصاد ، إلى أن تأثير العوالق الترابية التي تؤدي إلى الحد من مستوى الرؤية الأفقية ، يستمر على نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية .

وأوضحت الهيئة ، أن السماء تكون غائمة جزئيًا إلى غائمة ، على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية ، وأجزاء من شمال المملكة ، متوقعة تكون ضباب على أجزاء من وسط وشرق المملكة .