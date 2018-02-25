ميسي وسواريز يتصدران المنافسة على الحذاء الذهبي

نواف السالم(صدى):

عاد ليونيل ميسي، نجم برشلونة، للمنافسة مجددًا على جائزة الحذاء الذهبي، لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعد أن سجل هدفين في سداسية البلوجرانا أمس في شباك جيرونا، بالجولة 25 من الليجا.

وبهدفيه أمس عزز الساحر الأرجنتيني صدارته لقائمة هدافي الليجا، برصيد 22 هدفًا، كما يواصل ملاحقته للأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان، متصدر قائمة الحذاء الذهبي برصيد 23 هدفًا، أي ما يعادل 46 نقطة، متساويًا مع هاري كين مهاجم توتنهام، ومحمد صلاح جناح ليفربول، في المركزين الثاني والثالث أيضًا بـ 23 هدفًا و46 نقطة.

وبفضل الهاتريك الذي سجله لويس سواريز، نجم برشلونة، في شباك جيرونا، قفز إلى المركز الثامن، في قائمة أفضل 10 هدافين في القائمة بـ 20 هدفًا و40 نقطة.