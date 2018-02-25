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بالفيديو والصور.. الكويت تتزين بالاحتفالات في عيدها الوطني

بالفيديو والصور.. الكويت تتزين بالاحتفالات في عيدها الوطني
خالد الظفيري(صدى):

تزينت دولة الكويت الشقيقة بمظاهر الاحتفال الزاهية ، خلال احتفالاتها بذكرى العيد الوطني الـ57 ، وسط فرحة عارمة ومشاركة واسعة من قبل العديد من القطاعات المحلية ، اليوم الأحد .

وبدأت الاحتفالات تملأ سماء الكويت ، من خلال العرض الجوي الذي قدمه مظليوا الجيش الكويتي في عرض التف حول أبراج الكويت .

وشارك في حضور العرض ، عدد كبير من المواطنين والمقيمين ، ممن حرصوا على الاستمتاع بهذه الأجواء الاحتفالية ، خلال هذه المناسبة الوطنية السعيدة .

وتلونت قرية صباح الأحمد التراثية للموروث الشعبي الخليجي ، احتفالًا بالعيد الوطني ، وسط حضور جماهيري واسع شهد فعالياتها المتنوعة .


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