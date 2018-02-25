بالفيديو والصور.. الكويت تتزين بالاحتفالات في عيدها الوطني
تزينت دولة الكويت الشقيقة بمظاهر الاحتفال الزاهية ، خلال احتفالاتها بذكرى العيد الوطني الـ57 ، وسط فرحة عارمة ومشاركة واسعة من قبل العديد من القطاعات المحلية ، اليوم الأحد .
وبدأت الاحتفالات تملأ سماء الكويت ، من خلال العرض الجوي الذي قدمه مظليوا الجيش الكويتي في عرض التف حول أبراج الكويت .
وشارك في حضور العرض ، عدد كبير من المواطنين والمقيمين ، ممن حرصوا على الاستمتاع بهذه الأجواء الاحتفالية ، خلال هذه المناسبة الوطنية السعيدة .
وتلونت قرية صباح الأحمد التراثية للموروث الشعبي الخليجي ، احتفالًا بالعيد الوطني ، وسط حضور جماهيري واسع شهد فعالياتها المتنوعة .
مظاهر الاحتفال بالاعياد الوطنية من مركز جابر الثقافي وعروض الليزر والبيو العالمية
🇰🇼🇰🇼🇰🇼🇰🇼 …#قائد_حكيم_شعب_وفي#HappyNationalDayKuwait#صباح_الاحمد_ابونا_الغالي#علم_الكويت_فوق_كل_بيت#العيد_الوطني57#يوم_التحرير27#عيدي_ياكويت #وزارة_الإعلام_الكويت#الكويت #kuwait pic.twitter.com/jmar5BCUNu
— تلفزيون دولة الكويت (@KwtTelevision) ٢٥ فبراير، ٢٠١٨
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