فهد الأنصاري: والدي بخير وسأعود جدة غدًا للاستعداد للقاء الشباب

ماجد محمد(صدى):

طمأن محترف الاتحاد‬ فهد الأنصاري، كل من سأل عن والده، قائلًا : إنه ولله الحمد بخير بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وأشار الأنصاري إلى أنه سيعود غدًا الإثنين إلى جدة للمشاركة بالتدريبات للقاء الشباب.

وكان من المقرر أن يغيب المحترف الكويتي فهد الأنصاري عن فريقه الاتحاد نحو اسبوعين بعدما غادر جدة عائدًا إلى بلاده فجأة بسبب نقل والده إلى المستشفى ومن اجل المكوث الى جانبه.

ويلتقي الاتحاد نظيره الشباب يوم الخميس المقبل في افتتاح منافسات الجولة الـ23 من دوري المحترفين.