وجود اللاعبين المسلمين في الأندية الكبرى ساعد على تقبل الإسلام عند الكثير

طلال الغامدي(صدى):

قالت صحيفة بريطانية إن وجود اللاعبين المسلمين في صفوف الأندية الكبرى عالميًا كريال مدريد وبرشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، أدى إلى تغيير نظرة المشجع الإنجليزي للإسلام بشكل عام.

وضربت الصحيفة مثلًا على ذلك بأغنية يرددها مشجعو ليفربول، أحد أكثر الأندية شعبية في بريطانيا، تقول : إذا كان جيدًا بالنسبة لك فهو جيد بالنسبة لي.. إذا سجل أهدافًا أكثر سأصبح مسلمًا أيضًا.

وذكرت الصحيفة أن هذه الأغنية التي يتم ترديدها كلما تألق صلاح، تنتهي بكلمات: هو جالس في المسجد.. هذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه.

ووصفت الصحيفة صلاح بأنه الرمز الأشهر في مجال تغيير نظرات المشجعين تجاه المسلمين؛ لكنه ليس المثال الوحيد، مضيفة ” تمتلك أغلب الأندية الكبيرة في إنجلترا نجوما يظهرون انتماءهم للدين الإسلامي بشكل واضح، ممتزجة بشخصياتهم ” المثيرة ” داخل الملعب وخارجه، مما ساعد على تقبل فكرة الإسلام عند الكثيرين من متابعين اللعبة في إنجلترا والعالم ” .

وقالت الصحيفة، من أبرز هؤلاء اللاعبين لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، الذي يعد من أبرز لاعبي مانشستر يونايتد، وأعلاهم أجرًا.

ومن أبرز اللاعبين المسلمين الذين تركوا أثرًا كبيرًا في الدوري بالأعوام الماضية، الإيفواري يايا توريه، الذي أبهر الجميع عند قدومه من برشلونة الإسباني إلى مانشستر سيتي، وأصبح أحد أفضل لاعبي المسابقة.

واشتهر توريه بشخصيته القوية وانتمائه الواضح للإسلام، ولعل لقطة رفضه استلام جائزة “أفضل لاعب في المباراة” التي تتمثل بزجاجة شمبانيا، والتي لاقت إعجاب الكثيرين من المتابعين حول العالم، أكبر دليل على ذلك.