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الفيصلي يهزم القادسية بثلاثية

الفيصلي يهزم القادسية بثلاثية
ماجد محمد(صدى):

انتهى لقاء الفيصلي أمام القادسية ، خلال مباراة اليوم الأحد ، ضمن مواجهات دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، بفوز الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وسدد هدف الفيصلي الأول ، اللاعب داسيلفا في الدقيقة الـ48 من بداية الشوط الثاني من ضربة جزاء ، فيما سجل هدف الفريق الثاني اللاعب محمد مجرشي في الدقيقة الـ54 من عمر الشوط ، وسجل هدف الفوز الثالث اللاعب روجيريو كوتينيو في الدقيقة الـ59 من المباراة .

وسدد هدف القادسية الأول ، اللاعب هيرفي غوي في الدقيقة العاشرة من بداية الشوط الأول ، ليسجل هدف الفريق الثاني اللاعب جورجي دي مورا خافيير في الدقيقة الـ62 من عمر الشوط الثاني .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1024 ] نشر منذ 26 دقيقة

مبروك لأبناء حرمة ،وهردلك لبنو قادس.

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