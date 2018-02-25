الفيصلي يهزم القادسية بثلاثية

ماجد محمد(صدى):

انتهى لقاء الفيصلي أمام القادسية ، خلال مباراة اليوم الأحد ، ضمن مواجهات دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، بفوز الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وسدد هدف الفيصلي الأول ، اللاعب داسيلفا في الدقيقة الـ48 من بداية الشوط الثاني من ضربة جزاء ، فيما سجل هدف الفريق الثاني اللاعب محمد مجرشي في الدقيقة الـ54 من عمر الشوط ، وسجل هدف الفوز الثالث اللاعب روجيريو كوتينيو في الدقيقة الـ59 من المباراة .

وسدد هدف القادسية الأول ، اللاعب هيرفي غوي في الدقيقة العاشرة من بداية الشوط الأول ، ليسجل هدف الفريق الثاني اللاعب جورجي دي مورا خافيير في الدقيقة الـ62 من عمر الشوط الثاني .