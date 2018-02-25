مدرب فياريال يبرز بطولة حارسه

نواف السالم(صدى):

أكد مدرب فياريال الإسباني، خافيير كاييخا، أن حارس مرمى الفريق، سرخيو أسينخو، كان بطل اللقاء، والسبب في الفوز على خيتافي، بهدف نظيف، بعد تصديه لركلتي جزاء، لكنه أشار أيضا إلى أن الانتصار، جاء بسبب الأداء الجماعي للفريق.

وقال كاييخا في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، ” أسينخو كان بطل اللقاء، بالإضافة إلى الأداء الجماعي للفريق، وحققنا انتصارا جاء بعد معاناة من الحارس، الذي نعلم قدراته جيد،ا حينما تصدي لركلتي جزاء اليوم ” .

وأوضح المدرب المدريدي، أن الهدف الأول المبكر، الذي أحرزه إنيس أونال، منحهم هدوءا نسبيا في الملعب، مضيفا: ” كانت المباراة صعبة للغاية، ووجود العديد من التوقفات، جعل الأمر أكثر تعقيدا، وقد ساعدنا الهدف جدًا، حيث حاولنا نقل الكرة باستمرار، ومحاولة الحصول عليها عند فقدانها، وصحيح أنه كان ينبغي علينا، أن نتجاوب أكثر مع اللعب، لنسيطر على مجريات اللقاء بشكل افضل ” .