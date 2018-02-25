إسبانيا: تفتش الطائرة الخاصة بمدرب مانشستر سيتي للمرة الثانية

نواف السالم(صدى):

أعلنت مصادر صحفية إسبانية، أن الشرطة المحلية، فتشت للمرة الثانية الطائرة الخاصة بمدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، لدى وصولها إلى مطار إلبرات في برشلونة يوم الخميس الماضي.

وأضافت التقارير أن الشرطة، قامت بالتفتيش بحثا عن زعيم إقليم كتالونيا الانفصالي، كارليس بوتشيمون، على متن الطائرة، كما ورد في موقع ” فوكوس ” الألماني، اليوم الأحد.

أما جوارديولا، فقد عقب على عملية تفتيش طائرته، قائلًا لصحيفة ” ذا صن ” البريطانية: ” الشرطة قامت بعملها، ولها كل الحق في ذلك ” .