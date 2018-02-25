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” التعاون الإسلامي ” تشيد بقرار الهدنة الإنسانية في سوريا

” التعاون الإسلامي ” تشيد بقرار الهدنة الإنسانية في سوريا
دمشق(صدى):

أشادت منظمة التعاون الإسلامي ، باعتماد مجلس الأمن ، للقرار الذي يدعو إلى هدنة إنسانية في سوريا لمدة شهر .

ومن جانبه ، أكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، إنه يأمل أن يشكل اعتماد القرار نقطة تحول ، لتوفير حل سلمي دائم للأزمة السورية ، وفقًا لمقررات جنيف 1 ، وقرارات الشرعية الدولية المعنية .

وأشار ” العثيمين ” ، إلى أهمية إيجاد خيار لحل الأزمة السورية ، لافتًا إلى أهمبة تطبيق القرار المُعتمد على أرض الواقع ، بهدف وقف معاناة الشعب السوري خاصةً في منطقة الغوطة الشرقية التي تعرضت لاعتداءات وحشية يومية ، أسفرت عن العديد من القتلى والجرحى .

 


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