” التعاون الإسلامي ” تشيد بقرار الهدنة الإنسانية في سوريا

دمشق(صدى):

أشادت منظمة التعاون الإسلامي ، باعتماد مجلس الأمن ، للقرار الذي يدعو إلى هدنة إنسانية في سوريا لمدة شهر .

ومن جانبه ، أكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، إنه يأمل أن يشكل اعتماد القرار نقطة تحول ، لتوفير حل سلمي دائم للأزمة السورية ، وفقًا لمقررات جنيف 1 ، وقرارات الشرعية الدولية المعنية .

وأشار ” العثيمين ” ، إلى أهمية إيجاد خيار لحل الأزمة السورية ، لافتًا إلى أهمبة تطبيق القرار المُعتمد على أرض الواقع ، بهدف وقف معاناة الشعب السوري خاصةً في منطقة الغوطة الشرقية التي تعرضت لاعتداءات وحشية يومية ، أسفرت عن العديد من القتلى والجرحى .