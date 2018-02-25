منتج الفيلم المسيء للرسول: ندمان على مافعلته واعتناقت الإسلام قبل 5 سنوات
أعرب السياسي الهولندي أرنود فاندور منتج فيلم ” فتنة ” المسيء للرسول الكريم، عن ندمه على إنتاج الفيلم.
واعترف أرنود الملقب بـ ” أبو أمين ” ، بوجود لوبي أمريكي إسرائيلي دفعه إلى إنتاج الفيلم للتخويف من الإسلام، مشيرًا إلى أن أوروبا أصحبت الآن في حالة عداء ظاهر مع الإسلام.
وأشار السياسي الهولندي إلى أن اعتناقه الإسلام لم يكن تحولا جذريا لكنه أمضى نحو عام ونصف بعد إنتاج الفيلم يبحث عن معرفة الإسلام متسائلا عن سبب اعتناق من أكثر من مليار ونصف الميار شخص حول العالم، مؤكدا أنه اكتشف أنه دين حق يجيب عن كل الأسئلة، فقام بنطق الشهادتين.
وأوضح أنه خسر وظيفته وكثيرا من أصدقائه بسبب اعتناقه الإسلام، لافتا إلى أن ما يقوم به في مجال الدعوة حاليا محاولة منه لتصحيح الأخطاء التي ارتكبها.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 26981 ] نشر منذ 2 ساعتين
الخوف وعمايله🙂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25383 ] نشر منذ 46 دقيقة
طيب