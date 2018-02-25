عيادات الحرس الوطني تقدم فحوصات متنوعة لزوار الجنادرية

علي القحطاني(صدى):

استقبل جناح الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني خلال اليومين الماضيين المئات من زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 32 ” ، الذي قدم لهم خدمات طبية مجانية من خلال العيادات المتخصصة بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والأنشطة.

وأوضح مشرف جناح الطب العسكري الميداني بالجنادرية الرائد عصام عدنان برهان أن ركن الإنعاش الرئوي يقدم شرحاً للزوار على الطرق المستخدمة في اسعافات الإختاناقات والإجراءات المعتمدة لدى جمعية القلب الامريكية للمسعفين في الحرس الوطني .

من جانبها بينت مشرفة ركن عيادات العيون فوزية أبو حيمد أن الركن استقبل أكثر من 1500 زائر خلال اليومين الماضيين ، مشيرةً إلى تعامل الركن مع عدد من حالات جرح القرنية الناتج عن غبار الجو والالتهابات ويتم التعامل معها بعد الكشف بوضع ضمادات للمصابين وصرف العلاج مجاناً ، إضافة إلى الكشف على حالات تعاني من الماء الأزرق واعتلال الشبكية وارتفاع الضغط بسبب السكري.