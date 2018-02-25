بلدية الخرج تزيح أطنان من مياه الأمطار المتجمعة في أحياء السيح

حمود العنزي (صدى):

أزاحت بلدية الخرج اليوم الأحد، كميات كبيرة من مياه الأمطار المتجمعة في بعض أحياء وشوارع مدينة السيح، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المدينة وضواحيها.

وواصلت فرق الطوارئ في بلدية الخرج جهودها لإزالة تجمعات المياه ونواتجها من الأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسة والفرعية داخل الأحياء، من خلال مجموعة من الفرق الميدانية التي تضم جملة من المعدات ومضخات لشفط المياه.

كما تم تشكيل فرق كنس يدوي لإزالة الأتربة وصيانة ونظافة فتحات تصريف مياه الأمطار والمجارير، ونظافة مصائد السيول والعبارات من الشوارع الرئيسية والفرعية داخل الأحياء مدعمة بالآليات لضمان استمرار الحركة المرورية.