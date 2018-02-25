” النمر ” يوجه رسالة للأطباء حول قراءة تخطيط القلب

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، أن قرأ أحد الأطباء تخطيط قلب مريض جالس أمامه، ثم أمسك الطبيب رأسه بكلتا يديه تعبيراً عن إنزعاجه من النتيجة، يعد تصرفًا خاطئًا.

ووجه ” النمر ” ، في تغريدة أخرى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، النصيحة لمرافقين المريض، لاسيما كبير السن: ” يجب أن يكون له دور فعال في متابعة المريض وتناوله للدواء وخطته العلاجيه وليس ايصاله للطبيب وارجاعه للمنزل فقط ” .