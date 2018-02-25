” النمر ” يوجه رسالة للأطباء حول قراءة تخطيط القلب
أكد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب، أن قرأ أحد الأطباء تخطيط قلب مريض جالس أمامه، ثم أمسك الطبيب رأسه بكلتا يديه تعبيراً عن إنزعاجه من النتيجة، يعد تصرفًا خاطئًا.
ووجه ” النمر ” ، في تغريدة أخرى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، النصيحة لمرافقين المريض، لاسيما كبير السن: ” يجب أن يكون له دور فعال في متابعة المريض وتناوله للدواء وخطته العلاجيه وليس ايصاله للطبيب وارجاعه للمنزل فقط ” .
ابو سليم[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 40 دقيقة
مع كامل تقديري واحترامي لك لكن اتوقع مافيه طبيب يمسك رأسه بكلتا يديه أمام المريض تعبيرا عن انزعاجه إلا واحد يبغى يقضي على المريض
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 25383 ] نشر منذ 11 دقيقة
طيب